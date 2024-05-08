İDDİA: Sadece asgari ücretlilere geliyor

Asgari ücret ile çalışıp sıfır otomobil almak hayal oldu. Mevcut kredi oranları düşünüldüğünde bu durum daha da zorlaşıyor.

Şu anda araç kredilerinde oranlar 5’i geçmişken, çekilen 200 bin TL’lik kredi bile 700 bin TL’ye olarak geri ödeniyor.

Söz konusu kredi şartlarıyla asgari ücret ile çalışanlar, sıfır araç alamıyor. Bu durum, araç alımının bir hayli zor olduğunu gösteriyor.

Ancak asgari ücret seviyesinde maaş alanlar için yapılacak teşvikler bu durumun değiştirilebileceği iddia edildi.

Devletin asgari ücret düzeyinde geliri olanları ev sahibi yapabilmek amacıyla yaptığı TOKİ ve benzeri projelerinin benzerini sıfır araç pazarı için de uygulayacağı öne sürüldü.

Bu destekte, ailede otomobil sahibi kimsenin bulunmaması gerektiği, hane halkı gelirinin toplamının ise 45.000 TL’yi geçmemesi gerektiği ileri sürüldü.

İddiaya göre; bu iki temel şartı sağlayanlara, açılacak başvuru sayfası üzerinden çekişe katılma şansı tanınacak.

Araç bedelinin yüzde 10’u peşin olarak bankaya yatırılacağı iddia edilirken, geri kalan tutarın 60 ayda ödeneceği söyleniyor.

Söz konusu kampanyanın sadece sıfır TOGG modellerini kapsayacağı da iddialar arasında...