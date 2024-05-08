Başkan Gökçe: Çenesuyu Hak Ettiği Değeri Kazanacak

İlçenin kalkınması ve gelişmesi adına projeleri hizmete sunmakta kararlı olan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, belediye ve iştiraklerinin kurumsallaşması noktasında da adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak Derince Belediyesi iştiraki Çenesuyu A.Ş.’nin dolum tesisleri ve doğrudan halka satış noktası olan Kaşık Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Çenesuyu A.Ş. yetkililerinden kurum bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Gökçe, “Kocaeli’nin değeri, Derince’mizin kalbinden doğan Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında değer kazanması için çalışmalar yapacağız” dedi.