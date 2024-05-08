İlçenin kalkınması ve gelişmesi adına projeleri hizmete sunmakta kararlı olan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, belediye ve iştiraklerinin kurumsallaşması noktasında da adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak Derince Belediyesi iştiraki Çenesuyu A.Ş.’nin dolum tesisleri ve doğrudan halka satış noktası olan Kaşık Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Çenesuyu A.Ş. yetkililerinden kurum bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Gökçe, “Kocaeli’nin değeri, Derince’mizin kalbinden doğan Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında değer kazanması için çalışmalar yapacağız” dedi.
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Başkan Gökçe: Çenesuyu Hak Ettiği Değeri Kazanacak
Çenesuyu A.Ş.’nin dolum tesisleri ve doğrudan halka satış noktası olan Kaşık Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Başkan Gökçe, “Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında değer kazanması için çalışmalar yapacağız” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derince Harmantarlalı - reklam yapmana gerek yok çenesuyunu türkiyede biliyor dünyada ben harmantarlalıyım su tesisinin orada her gün o kadar kamyon tır yurt dışına gidiyor hazır işe reklam yapma başka yapılmayan işlere bak
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.