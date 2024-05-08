İzmit’te Üniversite diş hastanesi hizmete açılacak!

2020 yılında hizmete giren ve kentin üçüncü Üniversitesi olan KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni açıyor. Toplam 5 fakültesi bulunan ve kentin tek vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan KOSTÜ’nün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde Kanlıbağ mevkiinde hizmet verecek. Merkezin resmi açılışı 9 Mayıs Perşembe (Yarın) saat 15.00 da gerçekleşecek. Toplamda 60 tane klinik bulunduğu binada giriş katında genel anestezi ünitesi, radyoloji ünitesi, ilk muayene kliniği, engelli kliniği, tuvaletler, medikal muhasebe, hasta hakları birimi, İkinci ve üçüncü katta kliniklerle birlikte tuvaletler, dördüncü kat idare katı yer alıyor. Bebek bakım odası ve ibadethane de dördüncü katta yer alıyor. Binanın en üst katı ise teras olarak kullanılacak.

İZMİT’E FAYDASI OLAN BİR HİZMET

Programda konuşan Koordinatör Alper Eminoğlu “Hizmete açılan bu kuruluşu sizlere tanıtmak isterim. Burası hem vakıf hem özel olması nedeniyle diğerlerinden farklı bir konumda. Bünyemizde 60 klinik bulunuyor ve ameliyathanemiz mevcut. Genel anestezi altında tedaviler daha ön plana çıkmaya başladı biz de bunları öne alarak ameliyatları gerçekleştireceğiz. İzmit’te faydası olacak bir merkez. 45 ünitemizi stajyer doktorlarımıza ayırdık. İsteyen ücretli isteyen sigorta üzerinden bu hizmetleri satın alabilecek. Şu an hemen randevu alabilecekler, günlük bir 500 600 hasta girişinde tabi hepsine yetişmek zorlayabilir zamanla göreceğiz bunu. İnşallah biz bu yoğunluğu azaltmış oluruz. Her hastanenin kendine göre bir kapasitesi var neticede” dedi.

GECE 23.00’A KADAR HİZMET VERİYORUZ

Alper Eminoğlu’nun ardından konuşan Genel Koordinatör Diş Hekimi Timur Eminoğlu, “SGK’nın belirlediği ücret politikası var onun dışına çıkmıyoruz. Sadece girişte bir muayene ücreti var. Diş hekimleri ve uzaman hekimlerde de SGK’nın belirlediği tutarda olacak. Yapılacak işlere göre fiyatları değişecek Muayene ücreti 191 TL şu an. Hem hastanın tercihi hem de yapılacak işlemlere göre ilgili kliniğe gönderilecek. Şu an da hali hazırda kadromuz var ama devam edecek. Gece 23.00’a kadar hizmet veriyoruz. İhtiyaç dahilinde 24 saat hizmet verebiliriz” dedi.

HER HASTA GRUBUNA HİZMET EDECEK HEKİM GRUBUMUZ VAR

Timur Eminoğlu’nun ardından konuşan Dekan Ali Hakan Develioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Her hatsa grubuna hizmet edebilecek türde hekim grubumuz var. Stajyer öğrencilerimize de hasta bakabiliyor. İlk muayene hasta kabulde bilgi veriyor akademik kadrodan hizmet almak isteyen vatandaşlar için”