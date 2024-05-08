08 May 2024 - 12:02 - Ekonomi

KOTO’nun yeni üyeleri bilgilendirme toplantısında buluştu

Kocaeli Ticaret Odası’nın yeni üyeleri bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Oda’nın kendileri için geliştirilen proje ve hizmetler hakkında bilgi alan yeni üyeler, birbiri ile tanışma fırsatı da buldu