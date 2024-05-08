Kocaeli Ticaret Odası, yeni üye bilgilendirme toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Oda’ya kayıt yaptıran üyelerin davet edildiği toplantı, geçtiğimiz gün KOTO Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantı, Oda’nın proje ve hizmet birimlerinin tanıtımıyla başladı. Akabinde, yeni üyelere ticarete dair önemli bilgiler sunan Prof. Dr. Bayraktutan, yeni üyeleri Oda ile sürekli irtibatta olmaya davet etti. Toplantı, Oda hizmet birimlerinin ve fiziki olanaklarının gezilmesiyle sona erdi.
- Ekonomi
KOTO’nun yeni üyeleri bilgilendirme toplantısında buluştu
Kocaeli Ticaret Odası’nın yeni üyeleri bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Oda’nın kendileri için geliştirilen proje ve hizmetler hakkında bilgi alan yeni üyeler, birbiri ile tanışma fırsatı da buldu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.