Arzu Bozkurt Yıldız İtalya'da gönüllere dokundu

GÖREVLENDİRME EĞİTİMİ İÇİN GİTMİŞTİ
Kocaeli Başiskele Sevgi Anaokulu, 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu Okul Eğitimi çerçevesinde öğretmen görevlendirme faaliyetine imza attı. Bu Kapsamda Başiskele Arzu Anaokulu Okul Müdürü Arzu Bozkurt Yıldız yurt dışında görevlendirildi.
TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAK İÇİN
İtalya Lanciano’da bulunan II Girodondo Anaokulu’nda sürdürülebilirlik ve dijital teknoloji eğitimlerini içine alan çalışmalarını aktaran Müdür Arzu Bozkurt Yıldız görevlendirme eğitimini başarı ile tamamladı ve Türkiye’ye döndü. Projedeki amacın teknolojiden olabildiğince faydalanmak olduğu ifade edilirken Türkiye – İtalya arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağladığı belirtildi. Sevgi Anaokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri müdürlerini tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.