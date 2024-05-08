Arzu Bozkurt Yıldız İtalya'da gönüllere dokundu

GÖREVLENDİRME EĞİTİMİ İÇİN GİTMİŞTİ

Kocaeli Başiskele Sevgi Anaokulu, 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu Okul Eğitimi çerçevesinde öğretmen görevlendirme faaliyetine imza attı. Bu Kapsamda Başiskele Arzu Anaokulu Okul Müdürü Arzu Bozkurt Yıldız yurt dışında görevlendirildi.

TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAK İÇİN

İtalya Lanciano’da bulunan II Girodondo Anaokulu’nda sürdürülebilirlik ve dijital teknoloji eğitimlerini içine alan çalışmalarını aktaran Müdür Arzu Bozkurt Yıldız görevlendirme eğitimini başarı ile tamamladı ve Türkiye’ye döndü. Projedeki amacın teknolojiden olabildiğince faydalanmak olduğu ifade edilirken Türkiye – İtalya arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağladığı belirtildi. Sevgi Anaokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri müdürlerini tebrik etti.