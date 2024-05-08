Kocaelispor’da alttan gelen devrimin ayak sesleri!

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Kocaelispor Altyapısı tarafından düzenlenen, sezonun değerlendirilmesi ve altyapıya dair bilgilendirmenin gerçekleştirildiği organizasyon, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapıldı. Kocaelispor Altyapısı’nda görevli antrenörler, altyapıya destek olan amatör futbol kulübü temsilcileri ve gazeteciler organizasyona katıldı. Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu ve spor muhabiri Ömer Lütfi Çelik de salonda hazır bulundu. Kocaelispor Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Rafet Kırgız ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu Aydın Günaydın, altyapı ile ilgili merak edilenleri cevapladı. Organizasyonda, Kocaeli’de faaliyet gösteren ve altyapıya destek olan amatör futbol kulüplerinin temsilcilerine tarihte ilk kez düzenlenen bir törenle plaket takdim edildi.

KIRGIZ: “ BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ”

Organizasyon, 5 Mayıs Pazar günü 4.ölüm yıl dönümünde andığımız merhum gazeteci Ahmet Akay ile Kocaelispor’un kaybettiği isimler için saygı duruşu ile başladı. Altyapıdan sorumlu yönetici Rafet Kırgız, sezon içerisinde olan gelişmeleri anlattı. Vinsan Tesisleri’nin yenilenme projesinden detaylı bir şekilde bahseden Kırgız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a, bu projeye verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti. Kırgız, Kocaelispor Yönetimi’ne de ayrıca teşekkür ederek, “Bugüne kadar istediğim her şeyi karşıladılar.” dedi.

Altyapı için umutlu olduğunu dile getiren Kırgız, büyük işler başaracaklarının altını çizdi.

AYDIN GÜNAYDIN DA DETAYLI SUNUM YAPTI

Organizasyonda konuşma yapan Kocaelispor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Aydın Günaydın, Kocaelispor Altyapısı’nın kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerini salonda bulunan katılımcılara anlattı. Günaydın, altyapıya girecek olan sporcularda bulunması gereken özellikleri tek tek sıraladı ve en önemli unsurun, iyi insan olması gerektiği unsuru olduğunun altını çizdi. Aydın Günaydın, Kocaelispor Altyapısı’nın sezon içerisinde yaptığı çalışmaları, slayt eşliğinde detaylı bir şekilde tüm katılımcılara aktardı. Yaklaşık 30 dakika konuşan Günaydın, altyapıyla alakalı merak edilen soruları yanıtladı.