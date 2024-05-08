Gülleri: “Rakiplerimizin üzerimize oynadığıyla ilgili duyum aldık”

“ALLAH YARDIM EDECEKTİR”

Gülleri şu şekilde konuştu: “Herkes çok emek verdi. Emeklerimizin karşılığını aldık. Futbolcularımıza şunu söyledim: Biz kazanalım, rakibimizin kaybetmesini bekleyelim. Allah yardım edecektir. İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Maçtan sonra bu sevinci yaşayacağımızı inanın bana biliyordum. Kenetlendik, çok büyük bir aile olduk. Şükürler olsun ki başarı da geldi. Bundan sonrası için her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyorum.

“İŞİNİ SON HAFTAYA BIRAKMAYACAKSIN”

Türkiye’deki futbol ortamında işini son haftalara bırakmayacaksın. Rakiplerin üzerimize oynadığı ile ilgili de duyum aldık. Bu bakımdan değerlendirdiğimde son topa kadar mücadelelerinden vazgeçmeyen İnegölspor’u da tebrik ediyorum. Hiçbir şaibeye mahal vermediler.

“EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Liglerde mücadele eden tüm takımların namusu ile oynamaları lazım. İnegölspor da namusu ile çıktı ve oynadı. Denizli de keza öyle. Açık ve net, zor kazandık. En az 7-8 net pozisyonumuz var ama topu içeriye atmakta zorlandık. Şükürler olsun 90. dakikada attığımız golle kazandık ve ligde kaldık. Bir kez daha başkanından çimcisine kadar emek veren herkese teşekkür ederim.