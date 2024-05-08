- Spor

Bodrum’da Durul’u güneş çarptı

Bodrumspor 3-0’lık galibiyetle Kocaelispor’u çarparken, güneş altında uzun süre kalan başkan Recep Durul’u da güneş çarptı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Bodrum’da Durul’u güneş çarptı mask

Bodrum dönüşü Medical Park’ta hemen tedavi altına alınan Durul’un tüm testleri temiz çıkarken, kızarıklığın güneş alerjisi nedeniyle oluştuğu öğrenildi, herkes derin bir “oh!” çekti.
# tedavi, bodrum

08 May 2024 - 12:33 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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