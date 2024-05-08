Kandıra Anadolu Lisesi’ne ATATÜRK DUVARI yapıldı

Birçok okula Atatürk köşesi ve Atatürk duvarı yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi, bu kez de Kandıra Anadolu Lisesi’ne Atatürk duvarı yaptı. Atatürk duvarının açılışı önceki gün yapıldı. Açılışa Kandıra Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, Okul Müdürü Taşkın Uzun, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Programda Deren, okul müdürü Taşkın Uzun’a Atatürk posteri hediye etti. Program okulun müzik öğretmeninin keman dinletisi ile sona erdi. Okul müdürü Taşkın Uzun, okula Atatürk duvarı yapan Dernek Başkanı Sevim Deren’e teşekkür etti.