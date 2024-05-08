Birçok okula Atatürk köşesi ve Atatürk duvarı yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi, bu kez de Kandıra Anadolu Lisesi’ne Atatürk duvarı yaptı. Atatürk duvarının açılışı önceki gün yapıldı. Açılışa Kandıra Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, Okul Müdürü Taşkın Uzun, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Programda Deren, okul müdürü Taşkın Uzun’a Atatürk posteri hediye etti. Program okulun müzik öğretmeninin keman dinletisi ile sona erdi. Okul müdürü Taşkın Uzun, okula Atatürk duvarı yapan Dernek Başkanı Sevim Deren’e teşekkür etti.
- Eğitim
Kandıra Anadolu Lisesi’ne ATATÜRK DUVARI yapıldı
ÇYDD Kandıra Şubesi tarafından Kandıra Anadolu Lisesi’ne Atatürk duvarı yapıldı. Açılışa Kandıra Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz da katıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.