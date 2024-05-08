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2.Küme tam matine!

Normal sezonunun son haftasına giren 2.Küme Futbol Ligi’nde dün oynanan maçların ardından bugün de hafta içi mesaisi devam ediyor. İşte günün programı…

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2.Küme tam matine! mask

2 KÜME C (19.00)            

DERİNCE BİRLİK-Y.SERDAR          DERİNCE            

İ.ERENLER          K.EMEK                CEPHANELİK

İZMİT 41 FK        ATILIM  19.00     M.A. KAĞITÇI

2 KÜME D (19.15)           

ACISU BLD.-UZUNTARLA              ACISU STADI

KULLAR-NUSRETİYE                       Ş.ARSLAN KULAKSIZ

2 KÜME G (19.00):          

T.AYGÜN Y.S.-41 KARADENİZ      BEYLİKBAĞI STADI

GEBZE PELİTLİ-ÇAYIROVA BLD.   ALAATTİN KURT

08 May 2024 - 12:39 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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