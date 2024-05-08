2.Küme tam matine!

2 KÜME C (19.00)
DERİNCE BİRLİK-Y.SERDAR DERİNCE
İ.ERENLER K.EMEK CEPHANELİK
İZMİT 41 FK ATILIM 19.00 M.A. KAĞITÇI
2 KÜME D (19.15)
ACISU BLD.-UZUNTARLA ACISU STADI
KULLAR-NUSRETİYE Ş.ARSLAN KULAKSIZ
2 KÜME G (19.00):
T.AYGÜN Y.S.-41 KARADENİZ BEYLİKBAĞI STADI
GEBZE PELİTLİ-ÇAYIROVA BLD. ALAATTİN KURT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.