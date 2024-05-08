Ayşegül Babacan istifa etti

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, görevinden istifa etti. Geçtiğimiz gün ilçe yönetiminin toplu istifasının ardından Babacan'ın aldığı bu kararla istifaların devam edip etmeyeceği merak edilirken İlçe başkanlığına hangi isim geleceği bilinmiyor.