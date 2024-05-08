SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti!

METE DİRİCE- Emekliye zam düzenlemesi Temmuz ayında yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaş artışları enflasyon rakamlarına göre değerlendirilecek. Ocak döneminde 10 bin TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı da artırılacak.

OCAK KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,25 OLARAK BELİRLENDİ

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2024 döneminde yüzde 37,57'den yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseltilerek memur zammı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak belirlendi.

Bu dönemde en düşük memur emeklisi maaşı da 14 bin 740 TL oldu.

EMEKLİ ZAMMI 6 AYDA BİR BELİRLENİYOR

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammı her yıl 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere belirleniyor. 6 aylık enflasyon rakamları doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı verilmesi dikkat çekiyor.

Memur emeklisi de enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı burada bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon rakamını ifade ediyor. Bu rakama ilave yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur zammı belirleniyor. Ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10 olacak.

EMEKLİ REFAH PAYI MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Buna göre 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

NİSAN AYI ENFLASYONU YÜZDE 3,18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta %6,70, Şubat ayında %4,53 ve Mart ayında %3,16 olarak açıkladı. Geçtiğimiz haftada Nisan ayı enflasyon verisi de belli oldu. Buna göre TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda 17 ayın zirvesine yükselerek %69,80 oldu.

EMEKLİYE ZAM ORANI MAYIS VE HAZİRAN AYI ENFLASYONU SONRASI BELLİ OLACAK

Nisan enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 4 aylık enflasyon oranı kesinleşti. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Nihai rakamda geriye sadece Mayıs ve Haziran enflasyonu olmak üzere 2 veri kaldı.

4 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 18,72

TÜİK'in 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacağı Haziran enflasyonu sonrası ise 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. 4 aylık rakamlara göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 18,72 olurken, memur emeklisi zam oranı da yüzde 13,56 oldu. Yani bundan sonra enflasyon sıfır dahi çıksa bu rakamlar kesinleşmiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,39

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 25 bandında olacağı hesaplanıyor.

6 aylık enflasyon beklentisine göre; SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,39 memur emeklisi zammı da yüzde 19,93 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ FORMÜL

6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.

1. FORMÜL: 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,39'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL civarında belirlenecek.

2. FORMÜL: En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13.500-14.000 TL civarında olabileceği hesaplandı.

En düşük emekli maaşı 'Resen' verilen kararla belirleniyor ve Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ancak enflasyon verileri yeni rakam belirlenirken önemli bir kıstas olarak masada bulunuyor.

MEMUR EMEKLİSİ TABAN AYLIĞI 17 BİN 500 TL'Yİ AŞACAK

Yine bu hesaplar dikkate alındığında en düşük memur emeklisi maaşının da 17 bin 500 TL'yi aşması bekleniyor.

Kaynak: SABAH