Gebze'de motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı

Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi'nde A.Y. idaresindeki 34 FSC 12 plakalı hafif ticari araç, "U" dönüşü yaptığı sırada K.E'nin kullandığı 34 FKE 484 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı K.E, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ani fren yapan motosiklet devrildi
Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Semanur Ü'nün kullandığı 41 ATD 645 plakalı motosiklet, sürücünün önüne çıkan araca çarpmamak için ani fren yapması sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Semanur Ü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.