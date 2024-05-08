"İç İçe" seramik sergisi Kartepe'de açıldı

Kartepe Sanat Evi'nde açılan sergi, Anadolu'nun iç içe geçmiş kültürel zenginliklerini geçmişten bugüne taşıyan seramik sanatıyla ifade etmeyi amaçlıyor.
Serginin açılışına, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz ve sanatseverler katıldı.
Seramik sanatçısı Eroğlu, Filiz'e kendi yaptığı bir vazoyu hediye etti.
Farklı zaman dilimlerini, formları ve teknikleri birleştiren vazo ve küp gibi 45 eserin yer aldığı sergi, 17 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.
Ayrıca sergi süresince kayıt yaptıranlar, belirlenen etkinlik günlerinde çömlekçi çarkı deneyimleyebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.