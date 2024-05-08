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"İç İçe" seramik sergisi Kartepe'de açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun "İç içe" seramik sergisi, Kartepe'de izlenime sunuldu.

Anadolu Ajansı
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"İç İçe" seramik sergisi Kartepe'de açıldı mask

Kartepe Sanat Evi'nde açılan sergi, Anadolu'nun iç içe geçmiş kültürel zenginliklerini geçmişten bugüne taşıyan seramik sanatıyla ifade etmeyi amaçlıyor.

Serginin açılışına, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz ve sanatseverler katıldı.

Seramik sanatçısı Eroğlu, Filiz'e kendi yaptığı bir vazoyu hediye etti.

Farklı zaman dilimlerini, formları ve teknikleri birleştiren vazo ve küp gibi 45 eserin yer aldığı sergi, 17 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Ayrıca sergi süresince kayıt yaptıranlar, belirlenen etkinlik günlerinde çömlekçi çarkı deneyimleyebilecek.
# ifade, Kartepe, geçmiş

08 May 2024 - 13:24 - Kültür-Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

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