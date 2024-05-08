Kahvaltıyla başlayan toplantının sonunda seçim çalışmalarına emeği geçen kadın kolları mensuplarına teşekkür belgesi verildi. Açış konuşmasını yapan İl Kadın Başkanı Reyhan Şengün konuşmasına teşekkürle başladı. “Seçim sürecinde sahanın şartları açısından zor bir süreçte verilen her hedefi gerçekleştirme gayreti gösteren Kocaeli Kadın Kollarına sonsuz teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürü de Genel Başkanımızın başkanlığında Genel Merkezimize yapmak gerekir.” diyerek sözlerine devam etti.

En Güçlü Çalışmayı Ortaya Koyan Siyasi Partiyiz

Çünkü bu kadar zor bir süreçte tüm seçim bölgelerinde seçime girerek gayret bakımından en güçlü çalışmayı ortaya koyan siyasi partiyiz. Genel Merkezimize sizlerin huzurunda sonsuz saygı ve şükranlarımı iletiyorum. Bizler de gücümüz yettiğince gayret etmeye çalıştık. Ortaya çıkan sonuçtan ülkemiz, milletimiz adına elbette memnun değiliz. Fakat bu sonucu, Liderimiz merhum Erbakan Hocamızın da söylediği gibi tarihin akışı içerisinde küçük bir noktadan ibaret görerek şehrimiz için, ülkemiz ve tüm insanlık için hak ve adalete dayalı bir medeniyet idealiyle 2028 ve 2029 seçimlerinde Saadet Partimizin en büyük zaferi için inanç, azim ve kararlılıkla daha çok çalışacağız.

Ardından büyük bir coşkuyla karşılanan Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci de konuşmasına teşekkürle başladı.

Kadın Kollarımız Sahada Fırtınalar Estirdi

Yerel seçimleri geride bıraktık. Kadın Kollarımız sahada fırtınalar estirdi. Gücünüzün ve takatinizin üzerinde çalıştığınıza şahitlik ettik. Ve bunlara şahitlik ederken sizlerle kardeş olmanın ve adaletin hâkim olduğu kardeşliğin, barışın, huzurun, maddi ve manevi kalkınmanın temel olduğu dünyayı sizlerle kuracak olmanın mutluluğunu tekrar tekrar yaşamış olduk. Allah hepinizden razı olsun. Kocaeli Kadın Kollarının takdire şayan bir çalışma yürüttüğünü yakından ve gönülden gördük. Başta il başkanımıza, il yönetimimize, ilçe başkanlarına ve yönetimlerimize, gençlik kollarımıza tekrar teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum.

Biz Bu Seçimi Kazandık, Elhamdülillah

Öğrencisi olmaktan şeref duyduğumuz merhum Erbakan hocamızın dediği gibi “Biz bu seçimi kazandık, Elhamdülillah.” Neden? Çünkü üzerimize düşen görevi en güzel ve en doğru şekilde yaptığımız için her birimiz kendi seçimimizi kazandık. Ve Merhum Erbakan hocamızın seçim akşamları, sonuçlar ne olursa olsun “Bismillah” diyerek ertesi sabah seçim startını verdiği gibi bizler de 2028 Genel Seçimler ve 2029 Yerel Seçimleri için seçim startımızı verdik. 1 Nisan sabahından itibaren hem aynı inanç, azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyor hem de gayet rasyonel, sağduyulu ve titiz bir şekilde seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerimizi yapıyor, yol haritamızı belirliyoruz. İlçe ilçe, mahalle mahalle ve sandıklara varıncaya dek, değerlendirmelerimizi yaparak vereceğimiz hedefler doğrultusunda seçmene tekrar ulaşacağız. Bir yandan kararlılıkla çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan eksikliklerimizi de hızla tamamlayacağız.

Kararlılıkla Mücadelemize Devam Edeceğiz

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim ahlakı ve adaleti önceleyecek, doğruyu destekleyecek, doğruyu teklif edeceğiz. Milletten ve ülke gündeminden kopan iktidarı, milletin gerçek gündemiyle yüzleştireceğiz. Adaletsizlikler, hukuksuzluklar, yolsuzluklar ve artık görgüsüzlüğe varan uygulamaların son bulması için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Artık yeni bir dönem başlamıştır. Bugünden sonra bizler açısından zaman ve zemin hiç olmadığı kadar müsaittir. Milli Görüş’e duyulan ihtiyaç ise her zamankinden fazladır.

Tüm İnsanlığa Teklifimiz Adil ve Yeni Bir Dünya

Adil ve yeni bir dünya artık bir ihtiyaç değil, 8 milyar insanın saadeti için zorunluluk haline gelmiştir. Herkes duysun ve bilsin ki; biz savaş değil, barış istiyoruz. Biz çatışma değil, diyalog istiyoruz. Biz çifte standart değil, adalet istiyoruz. Biz üstünlük değil, eşitlik istiyoruz. Biz sömürü değil, hakça paylaşım istiyoruz. Biz baskı ve zulüm değil, insan haklarına saygı istiyoruz. İşte bizim tüm insanlığa teklifimiz bunlardır. Bizim amacımız da hedefimiz de bellidir; biz öncelikle, yaşanabilir bir Türkiye kurmak istiyoruz! İnanıyoruz ki, bunu gerçekleştirirsek yeniden büyük Türkiye doğacaktır! Yeniden büyük Türkiye’de; zulmün değil adaletin, sömürünün değil hakça paylaşımın hâkim olduğu yeni bir dünya inşa edecektir! Bu nedenle; ilk adım Saadet Partimizi her geçen gün daha da güçlendirmek olmalıdır. Bilinmelidir ki, Saadet Partimiz ne kadar güçlüyse; Türkiye’miz de o kadar güçlü olacaktır. Türkiye, ne zaman gerçek manada güçlü ve tam bağımsız hareket edebilirse; dünya kalıcı huzura ve barışa o zaman kavuşacak, coğrafyamızda akan kan ve gözyaşı ancak o zaman dinecektir.