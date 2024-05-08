Büyükakın dönemi sona erdi: Bozbey, Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Meclis’i, 2024-2029 dönemi yönetimini seçti.

İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen MBB Meclis toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2019-2024 Dönemi MBB Başkanı Tahir Büyükakın birer konuşma yaptı.

Marmara Bölgesi’nin, yüz ölçüm olarak Türkiye'nin 9’da 1’ine denk geldiğini belirten İmamoğlu, “Ama bir başka bakış açısıyla, Türkiye'mizde 3 vatandaşımızdan 1’inin yaşadığı bir yer. Bu kadar ters orantılı bir yerleşim, dünyada bir bölgenin, bir yörenin üzerine bu kadar yük edilmiş bir yoğunluk, çok fazla rastlanır bir durum değil. Bunun sorumluluğu olduğu kadar, aynı zamanda sorunları da var. Bir yanıyla bizim hepimizin omuzlarında olan sorumluluk tarafı var. Ama bir yanıyla da yığılmış sorunları var. Çözümlerin de hiçbirisi, az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi, bireysel marifetle ya da sadece bir ilçenin, beldenin ya da bir büyükşehirin marifetiyle çözülmesi mümkün değildir” diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ BEKA SORUNU DEPREM"

Marmara Bölgesi ve yakın çevresinin en önemli beka sorununun deprem konusu olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bu meseleyi partiler üstü, siyaset üstü bir sürece taşıyarak, ayrımlar yapmadan, bu anlayışla yönetmek, hepimiz için elzemdir. Marmara Bölgesi'nde yaşayan halkın güvenliği için, kentsel dayanıklılığın arttırılması, deprem risklerinin yönetimi ve afet riskinin azaltılması açısından uzun vadeli, sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi hepimizin, tüm kamu yöneticilerinin boynunun borcu olduğunu hep birlikte bilmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu konuda MBB, kolaylaştırıcı ve destekleyici bir rol üstlenmeli ve doğal afet ve depremlere yönelik yapılan farklı eylem planlarını, çelişkileri çok üst seviyede yapıcı bir anlayışla ortaya koymalı ve çok güçlü önerileri geliştirmelidir. Marmara Bölgesi'nde deprem riskinin yanı sıra, pek çok risk ile de hep birlikte karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Küreselleşme ve iklim krizinin tetiklediği problemlerle mücadele etmek için gerçek anlamda güçlü bir güç birliğine ihtiyacı vardır. Bunu en son yaşadığımız, Tahir Başkan'ın da ifade ettiği, müsilaj problemlerinde çok net olarak yaşadık ve gördük."

MUSTAFA BOZBEY BAŞKAN SEÇİLDİ

İmamoğlu ve Büyükakın’ın ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Divan Başkanı sıfatıyla bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, yeni yönetim için seçim yapılması ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aldığı 215 oyla, MBB’nin 2019-2024 Dönemi Başkanı seçildi. Divan Başkanı Akgün; Büyükakın, Bozbey ve İmamoğlu’nu sahneye davet etti.

Büyükakın’dan başkanlığı devralan Bozbey, MBB Başkanı sıfatıyla ilk konuşmasını yaptı. Bozbey, “ Büyük bir sorumluluk verdiniz. Bu sorumluluğun farkındayız. Ve bizi başkanlığa layık gören, destekleyen, aynı zamanda yine yönetimlerde encümen üyelerimize, komisyon üyelerimize, denetim kurulu üyelerimize, başkan vekilimize vermiş olduğunuz desteklerden, oylardan dolayı da teşekkür ediyorum. Onları da kutluyorum. Bundan böyle hep beraber Marmara Belediyeler Birliği’ni, geldiği süreci bir basamak, iki basamak daha yukarıya çıkararak, şehirlerimize katkı sunan, destek veren ve noksan olan yerlerinde onların yanında olan, dayanışan bir kurum haline getireceğiz ve hedefimiz bu yönde devam edecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olduğunu duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: