Askı Maşası Nedir?

Alçıpan profiller için kritik öneme sahip parçalardan olan askı maşası, mutlaka yüksek kaliteli malzemelerden üretilmesi gereken, yapıların dayanıklılığı için olmazsa olmazlardan olan bir aksesuar olarak biliniyor.

Neredeyse her yapıda kullanılan, özellikle asma tavan alçıpan uygulamalarında kullanılan askı maşası, hem kullanışlı hem de yapı estetiğini artıran elemanlar için elzem bir profil aksesuarı olarak ön plana çıkıyor.

Kolay Kurulum ile Her Yapıda Yanınızda

Henaks askı maşası ürünleri kolay kullanımı ve hassas ayar imkanı ile her yapıda çözüm ortağınız oluyor. Aşağıdaki basit adımlar ile monte edilebilen aksesuar, tüm asma tavan uygulamalarının çok daha pratik tamamlanmasını sağlıyor;

İlk adım olarak, askı maşasını asma tavan profilinin içine yerleştirmeniz, ardından askı çubuğuna takmanız gerekiyor.

Ardından çelik dübele sabitleyerek işlemi tamamlamış oluyoruz. Sadece bu iki adım ile güçlü ve dayanıklı şekilde monte edilebilen askı maşası, gerekli durumlarda çelik yay ile hassas bir şekilde ayarlanabiliyor.

Henaks profil aksesuarları, 10’dan fazla ülkeye, askı maşası da dahil olmak üzere pek çok yapı elemanı ile çözüm sağlıyor. Yüksek deneyim ve uluslararası kalite standartları ile üretilen Henaks askı maşası ile alçıpan profillerinizi kolayca monte edebilir, yapılarınızın ömür boyu sağlam kalmasını garanti edebilirsiniz.

Askı Maşası Tüm Asma Tavan Uygulamalarında Kullanılıyor

Asma tavan uygulamalarında yapının sağlam ve güvenilir olması için mutlaka güçlü malzemelerden üretilmesi gereken askı maşası, Henaks ile tüm yapılarınızda çözüm sağlamaya hazır.

Projenize uygun olarak farklı sayılarda kullanabileceğiniz bu aksesuar, galvaniz sac metalden üretilmesi ile uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Aksesuar ile birlikte kullanılan çelik yay ve diğer elemanlar da yine uluslararası kalite standartlarında bir üretim sürecinden geçiyor.