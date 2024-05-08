- Ekonomi

KOTO’dan Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Elmas’a ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahri Elmas’ı ziyaret etti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
KOTO’dan Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Elmas’a ziyaret mask

Görüşmede, 1. yılını dolduran Kocaeli Şehir Hastanesi’ni tebrik eden Başkan Bulut, “Şehir hastanemiz, bir yıl gibi kısa bir sürede ilimizin sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması noktasında adeta amiral gemi olma konumuna gelmiştir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi. Başkanlar Bulut ve Gezer’e, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapısı ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Başhekim Elmas, ziyaret ve başarı dilekleri için teşekkür etti. 
# sağlık

08 May 2024 - 14:21 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.226.060 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL