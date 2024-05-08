Eski milli güreşçi Hüseyin Gezer hayatını kaybetti

1992-1998 yılları arasında serbest stil Genç Milli Güreş Takımında 50 defa ay-yıldızlı mayoyu giyerek Türkiye'yi temsil eden ve 1997 yılında Gençler Avrupa üçüncüsü olan Hüseyin Gezer, bir süredir Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Gezer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Hüseyin Gezer’in cenazesi, Çayırova Türkan Göktürk Camii’nde bugün kılınan namazın ardından Şekerpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu cenazeye çelenk gönderirken, Çayırova Belediye Başkan Vekili Sadettin Arıboğa, Hüseyin Gezer’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.