BÜYÜKAKIN, "ZOR BİR 5 SENE GEÇİRDİK"

Toplantıya, Marmara Bölgesi’ndeki büyükşehir belediye başkanları, İl belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Divan Başkanlığına Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün seçildiği toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oy birliğiyle Marmara Belediye Birliği Başkanı olarak seçildi.

Meclis’te ayrıca Birinci Başkanvekilliğine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İkinci Başkanvekilliğine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oybirliğiyle seçildi.

Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zor bir 5 sene geçirdiklerini, birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin güçlü bir kurumsal kapasite oluşturduğunu belirten Büyükakın, bu güne kadar yapılan çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür ederek yeni dönemde görev alacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve ekibine başarılar diledi.

Tahir Büyükakın sosyal medyası hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Belediyeler Birliği'nin 2024 olağan genel kurulunu gerçekleştirdik. Beş yıl boyunca birlik ve beraberlik içinde, yeniden düşünme ve birlikte hareket etme konusunda birliğimizin gücünü gösterdik. Katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Yeni dönem için Başkanlığa seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, encümen ve komisyon üyelerine başarılar diliyorum."