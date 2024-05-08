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Bir zamanlar muhalefetin çatı adayıydı, 'Hilafet' için sahneye çıktı

CHP ve MHP’nin 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için aday gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu, Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen "İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı’nın” açılış konuşmasını yaptı.

Bir zamanlar muhalefetin çatı adayıydı, 'Hilafet' için sahneye çıktı mask

Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen "İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı”, 2014 yılından CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çatı adayı olarak gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Konuşma, "Hilafetin İlgasının Tedaileri ve Boşluğu Doldurma Gayretleri" başlığını taşıyordu.

Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP ve MHP’nin ortak kararıyla "çatı adayı" olarak 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmıştı. Söz konusu seçimlerde İhsanoğlu’nu DP, DSP, BTP, BBP, Dev Parti, TSİP, DYP, LDP, Kadın Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Türk Parti ve Büyük Anadolu Kalkınma Hareketi gibi 14 siyasi parti desteklememişti.

İhsanoğlu’nun aday gösterilmesine, bazı seçmenler ve CHP milletvekilleri tepki göstermişti. İhsanoğlu, seçimde yüzde 38,44 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerisinde kalmıştı. Daha sonra MHP’den milletvekili seçilen İhsanoğlu, 2015'te TBMM başkan adayı olarak gösterilmiş ancak seçimi kaybetmişti.

Kaynak: YENİÇAĞ

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08 May 2024 - 15:02 - Siyaset

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