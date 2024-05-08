MBB'NİN KOMİSYONUNA KOCAELİ'DEN İKİ İSİM

BÜYÜKGÖZ VE HÜRRİYET KOMİSYONDA
Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu‘nda görevi sona eren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediye Birliği’nin genel kurulunda oybirliğiyle Birlik Başkanlığına seçildi.
Başkan seçiminden sonra komisyon üyeleri seçildi. Edinilen bilgiye göre. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Denetim Komisyonuna girerken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise yeni dönemde encümen olarak yer alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.