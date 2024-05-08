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MBB'NİN KOMİSYONUNA KOCAELİ'DEN İKİ İSİM

Marmara Belediye Birliği Meclis Toplantısı’nın 2024 yılı olağan birinci toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, Marmara Bölgesi’ndeki büyükşehir belediye başkanları, İl belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediye Birliği’nin genel kurulunda oybirliğiyle Birlik Başkanlığına seçildi.

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MBB'NİN KOMİSYONUNA KOCAELİ'DEN İKİ İSİM
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BÜYÜKGÖZ VE HÜRRİYET KOMİSYONDA 

Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu‘nda görevi sona eren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediye Birliği’nin genel kurulunda oybirliğiyle Birlik Başkanlığına seçildi. 

Başkan seçiminden sonra komisyon üyeleri seçildi. Edinilen bilgiye göre. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Denetim Komisyonuna girerken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise yeni dönemde encümen olarak yer alacak.

MBB'NİN KOMİSYONUNA KOCAELİ'DEN İKİ İSİM
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08 May 2024 - 15:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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