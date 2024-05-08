MBB'NİN KOMİSYONUNA KOCAELİ'DEN İKİ İSİM

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BÜYÜKGÖZ VE HÜRRİYET KOMİSYONDA

Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu‘nda görevi sona eren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediye Birliği’nin genel kurulunda oybirliğiyle Birlik Başkanlığına seçildi.

Başkan seçiminden sonra komisyon üyeleri seçildi. Edinilen bilgiye göre. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Denetim Komisyonuna girerken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise yeni dönemde encümen olarak yer alacak.