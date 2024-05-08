Doğal gaz ve elektrikte tarife dönemi geliyor

25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulamasını 1 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasının ardından farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıldığı belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkiliye göre hükümet, farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor. Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi.
'GELİR VEYA TÜKETİM ARTTIKÇA TARİFE ARTABİLİR'
Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini söyledi. Hükümet geçen yıl kritik seçimler öncesinde desteğini artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğal gazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti. Bu süre 1 Mayıs'ta sona erdi ve Merkez Bankası'nın analizine göre bu durum aylık enflasyona 0,7 puan ekleyebileceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Poyraz - Milleti nasıl daha fazla yolacağız onun çalışmasını yapıyorlar
Mesut - Kasa boş doldurmaya çalışıyorsunuz demek yazıklar olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.