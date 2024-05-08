İYİ Parti'de bir istifa daha! Soner Yusufoğlu görevinden istifa etti

Gölcük İYİ Parti ilçe Başkanı Soner Yusufoğlu görevinden istifa etti.

Konu ile ilgili Soner Yusufoğlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları sonrasında partimizde bir değişim kararı alınmış. Başta Genel Başkanımız Sn. Meral AKŞENER olmak üzere tüm parti yönetim organlarında değişimler yaşanmıştır.

Öncelikle olağan üstü genel kurulumuzda Genel Başkanlığa seçilen Sn. Musavvat DERVİŞOĞLU’ nu kutluyor. Yeni görevinin tüm partimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Seçim sürecinde Sn. İsmail AYNACI’ nın belediye başkan adaylığını açıklamasının sonrasında beni bu göreve layık gören yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyorum. Seçim sürecince canla başla çalışan tüm ekibime tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Genel Başkan değişimi ve yönetim kadrolarındaki değişimden hemen sonra Kocaeli il Başkanının basın ve sosyal medya yolu ile bazı ilçelerde değişim ve yeniden yapılanmaya gidileceği yönündeki açıklamalarına istinaden, çalışmalarını kolaylaştırmak için bugün tarihi ile İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı göverimden istifa ediyorum. Bu süreçte benimle olan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, değerli İYİ parti gönüllülerine tekrar teşekkür ediyorum.”