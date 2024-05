Kocaelili eğitimciler şiddete ‘Artık Yeter’ diyecek!

Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde okuyan Y.K.’nin öğretmeni ve ardından okul müdürü olan İbrahim Oktugan’u silahla öldürmesi üzerine öğretmen sendikaları eylem kararı aldı. Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen’den derse girmeme ve iş bırakma eylemi kararları geldi. Sendikalar ilk olarak 9 Mayıs Perşembe günü ilk derse girmeyerek iş bırakacak. 10 Mayıs Cuma günü ise tüm gün iş bırakma eylemi yapacaklar. Birçok eğitim sendikası Türkiye genelinde ve Kocaeli’de basın açıklamaları düzenleyerek şiddete ‘Artık Yeter’ diyecek. Kocaeli’de eğitim sendikaları yaşanan bu olayın ardından bugün saat 17.00’da bir toplantı düzenleyecek toplantıda alınacak karara göre tüm eğitim sendikaları Kocaeli’de ortak bir yürüyüş düzenleme kararı alabilir.

EĞİTİMCİYE ŞİDDETİ PROTESTO EDECEĞİZ

Yaşanan bu vahşetin ardından gazetemize konuşan Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Perşembe günü tüm arkadaşlarımız ilk derse girmeyecek. Sendikamıza siyah bayrak astık. Cuma günü ise tüm gün iş bırakacağız, Türk Eğitim Sen Kocaeli Şubesi olarak Kocaeli Valiliği vatandaş giriş kapısının önünde eğitimciye şiddeti protesto edeceğiz.

ARTIK YETER DİYORUZ

Eğitimciye şiddete artık yeter diyoruz. Her gün bir eğitimciye fiziki şiddet, mobbing ve tehditlerle karşı karşıya kalıyor. İstanbul’da kıymetli müdürümüz makamında silahlı saldırıya uğradı. Bu yaşanan olay artık tahammül sınırlarımızı aştı. Temennimiz şudur; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir an önce öğretmenlik meslek kanunu meclise getirmesi, kanunun en önemli maddesi de eğitimciye şiddete karşı önlem alınması olmalıdır. Meslek kanunuyla beraber eğitimciye şiddete karşı bir önlem alınması TCK ile aynı düzlemde hareket ederek bir fiilin dışarı da yapılmasıyla öğretmene yapılması arasında bir fark oluşturulmalıdır. Yasanın caydırıcılık gününün artırılmalıdır. Birçok eğitimci arkadaşımız şu an bile darba uğruyor, şiddete uğruyor veya velilerin mobbingine maruz kalıyor. Bu durum artık bizim tahammül sınırlarımızın çok çok üstüne çıktı. Öğretmenin itibari Millî Eğitim Bakanlığı’nın namusudur”

ŞİDDETİ ÖNLEMEK ÜLKEYİ YÖNETENLERİN BİRİNCİ GÖREVİDİR

Konuya İlişkin gazetemize konuşan Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Sabri Mutlu ise konuşmasında şunları söyledi, “Eğitim kurumlarında işinin başındaki arkadaşlarımıza yapılan saldırılar kabul edilebilir durumu aşmıştır. Bu sebepten dolayı cuma günü Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyerek yasal düzenlemenin yapılmasını talep edeceğiz. Bir eğitimciye ve öğrenciye şiddet uygulanmamalıdır. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Bunu önlemek ülkeyi yönetenlerin işidir ve birinci öncelikli görevidir. Eğitimciyi koruyacak yasa bir an önce çıkarılmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın da TBMM’de yapılacak çalışmaya öncülük etmesi ve takipçisi olmalıdır. 10 Mayıs Cuma günü eğitimci arkadaşlarımızla birlikte iş bırakacağız”

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ŞİDDETİN HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİR

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Ayda Işık ise gazetemize yaptığı açıklamada, “İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda müdür olarak görev yapan emekli öğretmen İbrahim Oktugan'ın bir öğrencisi tarafından öldürülmesi hepimizi derinden üzmüştür. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusu, okullarımızı da sarmalamış, eğitim emekçilerini de şiddetin hedefi haline getirmiştir.

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR

Son olarak bugün İstanbul'da yaşandığı gibi ölümle sonuçlanan ağır sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkiye’nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekillerde eğitim emekçilerini hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Yaşanan bu şiddet olayları adeta bir bakanlık politikasına dönüştürülen eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılmasından ayrı düşünülemez. Bugün bir Eğitim emekçisini hayattan koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci ya da veli oluşu, ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Bizzat bakanın yaptığı açıklamalarla eğitim sisteminin tüm başarısızlığının nedeni olarak öğretmenlerin gösterilmesi, CİMER uygulamasının velilerin elinde bir sopaya dönüştürülmesi, MEB’in eğitimde yaşanan tüm sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmeni ve idarecileri veli ve öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur.

EĞİTİM CAMİASINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ

Okullarda yaşanan şiddetin ve öğretmenlere yönelik saldırıların önlenebilmesi, öncelikle her fırsatta öğretmenleri, eğitim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Okulda şiddet olaylarının durması için Millî Eğitim Bakanlığını acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle dün 40 yılını çocukların eğitimine adamış bir öğretmen arkadaşımızı, maalesef bakanlığın ideolojik örgütlenme alanına çevirdiği, yap boz tahtasına dönüştürdüğü eğitim politikalarının sonucu olarak kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyor, İbrahim Oktugan öğretmenimizin ailesi başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu