Kocaelispor’un ağabeyi Baç küllerinden yeniden doğdu

İZMİT BAÇSPOR YÜKSELİYOR

Uzunca bir aradan sonra bu sene yeniden çalışmalarına start veren ilimizin köklü güzide kulübü İzmit Baçspor, artık çok şükür ki emin ve güçlü adımlarla geri dönüyor. Gerçek bir efsane olarak Türkiye’nin dört bir yanında tanınan İzmit ve Çukurbağ temsilcisi Baçspor’un çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Akif Karaman, “İlk sezonumuzda İzmit Baçspor olarak A takım, U/18, U/17, U/14, U/12, U/11 oymak üzere 6 kategoride liglere katıldık. Bütün katıldığımız ligleri çok şükür tamamlayıp, bazılarında şampiyonluk yaşadık, bazılarında çeşitli sıralamalarda yerimizi aldık. Hiçbir kulübe saygısızlık etmeden centilmence mücadele edip maçlar oynadık.” Dedi.

ONUR AK’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Karaman sözlerini şöyle tamamladı: “En başta bizlere bu sorumluğu veren değerli başkanımız Onur Ak'a, bizleri hiçbir zaman yanlız bırakmayarak gerek saha içi gerek saha dışı duruşu ile her daim bizleri omuzlayan genel koordinatör Ercan Gündüz ağabeyime, omuz omuza mücadele vererek herkese örnek olmaya çalıştığı üst kategorilerde büyük zaman harcayan değerli büyüğüm hocam Nazif Uçar 'a, en küçüğünden en büyüğüne İzmit Baç Spor armasını sırtında taşıyan tüm sporcu kardeşlerime, her daim bizlere yardımcı olan bizlere açıkça fikirlerini sunan, aidiyet duygusu hissettiren değerli KASKF Başkanı Murat Aydın ve tüm yönetici ekibine sonsuz teşekkürler sunarız”.