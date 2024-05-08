08 May 2024 - 15:44- Spor G:

Kocaelispor’un ağabeyi Baç küllerinden yeniden doğdu

Kocaelispor’un ana kurucu takımı Baçspor, adeta küllerinden yeniden doğuyor. Kentin bir utancı olarak kapalı duran kulübü ayaklandıran yönetim, alt yapı liglerine de katılarak takdir topladı. A takım ilk senesinde 1.Küme’ye yükseldi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelispor’un ağabeyi Baç küllerinden yeniden doğdu mask

İZMİT BAÇSPOR YÜKSELİYOR

Uzunca bir aradan sonra bu sene yeniden çalışmalarına start veren ilimizin köklü güzide kulübü İzmit Baçspor,  artık çok şükür ki emin ve güçlü adımlarla geri dönüyor. Gerçek bir efsane olarak Türkiye’nin dört bir yanında tanınan İzmit ve Çukurbağ temsilcisi Baçspor’un çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Akif Karaman, “İlk sezonumuzda İzmit Baçspor olarak A takım, U/18, U/17, U/14, U/12, U/11 oymak üzere 6 kategoride liglere katıldık. Bütün katıldığımız ligleri çok şükür tamamlayıp, bazılarında şampiyonluk yaşadık, bazılarında çeşitli sıralamalarda yerimizi aldık. Hiçbir kulübe saygısızlık etmeden centilmence mücadele edip maçlar oynadık.” Dedi.

ONUR AK’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Karaman sözlerini şöyle tamamladı: “En başta bizlere bu sorumluğu veren değerli başkanımız Onur Ak'a, bizleri hiçbir zaman yanlız bırakmayarak gerek saha içi gerek saha dışı duruşu ile her daim bizleri omuzlayan genel koordinatör Ercan Gündüz ağabeyime, omuz omuza mücadele vererek herkese örnek olmaya çalıştığı üst kategorilerde büyük zaman harcayan değerli büyüğüm hocam Nazif Uçar 'a, en küçüğünden en büyüğüne İzmit Baç Spor armasını sırtında taşıyan tüm sporcu kardeşlerime, her daim bizlere yardımcı olan bizlere açıkça fikirlerini sunan, aidiyet duygusu hissettiren değerli KASKF Başkanı Murat Aydın ve tüm yönetici ekibine sonsuz teşekkürler sunarız”.
# büyük, türkiye

08 May 2024 - 15:44 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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