Kocaelispor’un ağabeyi Baç küllerinden yeniden doğdu

İZMİT BAÇSPOR YÜKSELİYOR
Uzunca bir aradan sonra bu sene yeniden çalışmalarına start veren ilimizin köklü güzide kulübü İzmit Baçspor, artık çok şükür ki emin ve güçlü adımlarla geri dönüyor. Gerçek bir efsane olarak Türkiye’nin dört bir yanında tanınan İzmit ve Çukurbağ temsilcisi Baçspor’un çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Akif Karaman, “İlk sezonumuzda İzmit Baçspor olarak A takım, U/18, U/17, U/14, U/12, U/11 oymak üzere 6 kategoride liglere katıldık. Bütün katıldığımız ligleri çok şükür tamamlayıp, bazılarında şampiyonluk yaşadık, bazılarında çeşitli sıralamalarda yerimizi aldık. Hiçbir kulübe saygısızlık etmeden centilmence mücadele edip maçlar oynadık.” Dedi.
ONUR AK’A TEŞEKKÜR ETTİLER
Karaman sözlerini şöyle tamamladı: “En başta bizlere bu sorumluğu veren değerli başkanımız Onur Ak'a, bizleri hiçbir zaman yanlız bırakmayarak gerek saha içi gerek saha dışı duruşu ile her daim bizleri omuzlayan genel koordinatör Ercan Gündüz ağabeyime, omuz omuza mücadele vererek herkese örnek olmaya çalıştığı üst kategorilerde büyük zaman harcayan değerli büyüğüm hocam Nazif Uçar 'a, en küçüğünden en büyüğüne İzmit Baç Spor armasını sırtında taşıyan tüm sporcu kardeşlerime, her daim bizlere yardımcı olan bizlere açıkça fikirlerini sunan, aidiyet duygusu hissettiren değerli KASKF Başkanı Murat Aydın ve tüm yönetici ekibine sonsuz teşekkürler sunarız”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.