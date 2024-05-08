Rafet Kırgız: “Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyorum”

“ENGİN BAŞKANA VE RECEP BAŞKANA DA TEŞEKKÜR EDERİM”

Kırgız sunumunda, “ Kocaelispor yönetiminden ne istediysem aldım. Kulübün durumunu bildiğim için fazla yüklenmedim. Hem Engin başkana, hem de Recep başkana, bize sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Aydın Günaydın hocam, çok özverili çalışıyor. İzmit'in gençleri, 19 tane pırıl pırıl Kocaelispor'a hizmet etmiş hocalarımızla çalıştık. Bu sene geçiş ve başlangıç dönemimizdi. Amatör spor kulüplerimiz bizlere çok değerli sporcular verdi.” dedi.

“HER MAÇI İZLİYORUZ, OLUMSUZ ELEŞTİRİLERİ SİNEYE ÇEKTİK, DERS ÇIKARDIK”

Kırgız sözlerinin devamında “Kocaeli'de izlemediğimiz maç kalmadı. Hocalarım çok özverili çalıştı. Zaman zaman çok eleştiriler aldık. Sineye çektik. 70 yaşına geldin uğraşma diyenler oldu. Hayatım alt yapılarda geçti. İlk yöneticiliğim Turgutspor'da başladı. Ben sporun her kademesinde, TFF bünyesinde dahil uzun yıllar altyapılarda çalıştım. Uğur Uludağ hocamın emeğini unutamam. Burada küçük yaşta ilk turnuvayı onun girişimiyle biz yaptık.” dedi.

“KAÇ ÇOCUĞU SPORLA TANIŞTIRIRSAK KÂRDIR”

Kırgız sözlerini şöyle tamamladı: “Altyapıya merakımın nedenleri var tabii. Annem çok kızdığı için futbol oynayamadım. Bunun için alt yapıda meşgul oldum. Kaç çocuğu kurtarır, sporla tanıştırırsak kârdır diye düşündüm. Vinsan Tesisleri'ndeki değişikliklerle ilgili Büyükşehir'den destek aldık. Ancak bürokrasi biraz yavaş işledi. Bir takım değişiklikler oldu. Sahaların zeminleri değişti. 50'ye 68 boyutlarında yeni bir halı saha yapılacak. 80 günde bitecek.

FİTNESS SALONU MÜJDESİ!

Hemen yanına 150 metrekarelik fitness salonu yapacağız. Amfi-Tiyatro bölümü yıkıldı. 800 metrekarelik alana sosyal tesis inşa edeceğiz. Bunları Büyükşehir yapıyor. Tahir başkanın büyük emeği ve desteği var. İdari bina olduğu gibi yenileniyor, konaklama tesisi ve dinlenme alanı da yapacağız. Dışarıdan gelen futbolcular burada konaklayacak böylelikle farklı şehirlerdeki futbol hazinelerini daha kolay toplayacağız. Bu değişimlerle birlikte Kocaelispor kazanacak.” dedi.