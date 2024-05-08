Başkan Hürriyet’in yerine İlker Ulusoy vekalet edecek

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 8-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına katıldı. Bu süreçte belediye hizmetlerinin aksamaması adına Başkan Hürriyet’in yerine İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İlker Ulusoy vekalet edecek.