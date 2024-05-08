Aydın Günaydın: "Bazı konularda Fener ve Galatasaray’ın da önündeyiz”

“ BÜYÜK DENEN KULÜPLERİN ÖTESİNDEYİZ”

Günaydın sunumunda “Alt yapıyı kurumsal yapıp sistem kurmak istiyoruz. Bazı konularda Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerin ötesindeyiz. Güven ve samimiyet bunların içinde. Zaten bizim parolamız bu. Güven, samimiyet ve netlik. Geldiğimiz günden bu yana birçok açıdan çok şeyi değiştirmeye çalıştık. Oyun anlayışımız için hücumda ve savunmadaki oyun kriterlerimizi belirledik. Antrenör kriterleri belirledik. Oyun seçme kriterleri belirledik” dedi.

“ŞEHİRDE HER YERİ GEZDİK, GEBZE’YE BİRAZ UZAK KALDIK”

Her zamanki gibi dinamik ve seçici cümlelerle net bilgi veren Günaydın sözlerini şöyle tamamladı: “Oyuncu deneme ve seçme durumunu kaldırdık. Gebze bölgesinde biraz uzak kaldık, ama şehirde her yeri gezdik. İzleyip analiz ederek seçeceğiz. Buraya gelen çocukların önce iyi insan olmalarını sağlayacağız. Asla sonuç odaklı değiliz. Kısa, orta ve gelecek vadeden planlarımız var. Samsunspor ve Konyaspor’un alt yapı için muazzam tesisi var. Ama A takımda oyuncuları yok. Biz 4 yaş grubu aynı sahada çalışırken bu nasıl olsun?”.