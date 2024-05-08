- Eğitim

ALES sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için bekleyiş sona erdi. 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları bugün (8 Mayıs) ilan edildi. ALES sonucunda alınan puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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ALES sonuçları açıklandı mask

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)i ALES/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada;  "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 
# aday, 2024, internet

08 May 2024 - 16:14 - Eğitim

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