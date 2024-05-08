YILDIZLI, DİLOVASI’NDAKİ “KEZZAP” FELAKETİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI!

Kamuoyunda kezzap olarak bilinen Nitrik Asitin Dilovası üzerine bulut şeklinde çökmesi sonucu insan sağlığını etkileyen bu çevre felaketi ile ilgili TBMM Genel Kurulunda söz alan Yıldızlı ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin cevaplaması üzere soru önergesini de meclis başkanlığına sundu.

Yıldızlı, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın başkan, Kocaeli ili Dilovası ilçemizde geçtiğimiz ay meydana gelen endüstriyel atık kaynaklı hava felaketi bölge halkının sağlığını tehdit etmektedir. Kamuoyu tarafından kezzap olarak bilinen Nitrik Asit salınımı nedeniyle oluşan bulut sonrasındaki tahribat hakkında bölgede henüz aydınlatıcı bir açıklama yapılmamıştır. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen bu felaketlerin önlenmesi için bakanlığın gerekli kontrol ve cezai işlemleri ivedilikle hayata geçirmesini Dilovası ve Kocaeli halkı adına önemle arz ediyorum. Saygılarımla.”

Yıldızlı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin cevaplaması üzere Meclis Başkanlığına sunduğu önergede aşağıdaki sorulara yer verdi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5 Nisan 2024 tarihinde Kocaeli ili Dilovası ilçesinde gökyüzünün turuncu bir dumanla kaplandığı gözlemlenmiştir. Çevre Mühendisleri Odasının yaptığı tespit ve açıklamalara göre bu dumanın halk arasında kezzap olarak bilinen Nitrik Asit (HNO3) olduğu ifade edilmiştir.

Bu bağlamda;

1- Dilovası ilçesinde yaşanan bu Nitrik Asit salınımının kaynağı bakanlığınızca tespit edilmiş midir?

2- Söz konusu hava kirliliğini meydana getiren işletmeye herhangi bir cezai yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandı ise hangi ceza maddeleri üzerinden işlem yapılmıştır?

3- Hava kirliliği yaşandığı tarihlerde Hava Kalitesi İzleme verileri tam ve eksiksiz olarak tespit edilmiş midir?

4- Nitrik Asit salınımı olduğu tarihlerde kamuoyuna yansıdığı üzere Karbonmonoksit (CO) verisinin bulunmadığı, Partikül Madde (PM) ve Kükürt Dioksit (SO2) değerlerinin ölçümünün yapılmadığı doğru mudur?

5- Yaşanan bu endüstriyel felaket sonrasında kamuoyunu aydınlatıcı bilgi yapılması hususunda bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

6- Benzer şekilde küçük yahut daha büyük endüstriyel felaketlerin yaşanmaması için gerekli önlem ve kontrollerin yapılması hususunda bakanlığınızın çalışma planı mevcut mudur?