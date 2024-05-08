KALP KRİZİ RİSKİNİ EN ÇOK NE ARTIRIYOR

Kalp krizlerinin tıkalı damarlar nedeniyle oluştuğunu öne süren paradigmanın, bu tıkanıkların gelişen teknolojik yöntemlerle belirlenerek açılmasına rağmen kriz riskinin azalmadığını gösteren çalışmalarla çürütülmüş olduğunu söylüyor Baybars hoca. Riski lokal tıkanıklıklardansa genel plak yükünün yükselttiği gösterilmiş.

Genel plak yükünün oluşmasını önlemek, dolayısıyla kalp krizi riskini düşürmenin sırrı yaşam tarzımızda saklı. Sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşam tarzı sürdürmek, tütünden uzak durmak, kan şekeri ve kan yağlarının sağlıklı düzeylerde olması gibi yaşam tarzı faktörlerinin bizi kalp krizlerinden koruyabileceği açıklanıyor.

Yazı dizisinden mucizevi bir ilaç veya gıda takviyesi önerisi bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Yaşam tarzının kronik hastalıkları önlemedeki hayati rolü pek çok kişi tarafından küçümseniyor. Oysa kronik hastalıklardan korunmak ve kurtulmak tamamen kendi elimizde; sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanarak bunu sağlayabiliriz.

Baybars hoca, kalp krizi ve inmenin nasıl oluştuğu açık ve net bir şekilde anlaşılmışken hala en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmeyi hak etmediğini söylüyor. Bu konuyu yazı dizisinde bilimsel dayanaklarını göstererek çok güzel açıklamış.

Yazı dizisini okumanızı ve Baybars hocanın bu konuda Gaziemir Belediyesi ile birlikte yaptığımız toplantılardan Kalp ve Damar Sağlığı başlıklı toplantının videosunu Gaziemir Belediyesi You Tube kanalından izlemenizi öneriyoruz. Bu toplantıda Baybars hoca stent takma gibi girişimde bulunduğu hastalarına “Benim yaptığım sizin riskinizi ancak %1 azaltır ama sizin yapacaklarınız %99 azaltır.” dediğini söylemişti.

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar