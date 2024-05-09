T.C.GEBZE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN İLANI

HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2022/123 Esas
KARAR NO : 2024/61
C.SAV.ESAS NO : 2022/1512
Mahkememizin 05.02.2024 tarih ve 2022/123 Esas, 2024/61 Karar sayılı ilamı ile Ramazan ve Şemse oğlu, 04.07.1973 Halep doğumlu, Muhammed Halil (Yabancı Kimlik No: 99026737700)'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçundan neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ve takip edilen 7 gün içerisinde itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.06.05.2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.