T.C.GEBZE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN İLANI

T.C.GEBZE5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/123 Esas

KARAR NO : 2024/61

C.SAV.ESAS NO : 2022/1512

Mahkememizin 05.02.2024 tarih ve 2022/123 Esas, 2024/61 Karar sayılı ilamı ile Ramazan ve Şemse oğlu, 04.07.1973 Halep doğumlu, Muhammed Halil (Yabancı Kimlik No: 99026737700)'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçundan neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ve takip edilen 7 gün içerisinde itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.06.05.2024