15 May 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İHALE İLANI

SIRA NO İŞYERİ MEVKİİ NO/NEVİ SÜRESİ SEZONLUK MUH.                                                                   KİRA BEDELİ+KDV GEÇİCİ TEMİNAT TL...

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İHALE İLANI mask

SIRA NO

İŞYERİ MEVKİİ

NO/NEVİ

SÜRESİ

SEZONLUK MUH.                                                                   KİRA BEDELİ+KDV

GEÇİCİ TEMİNAT TL

TARİH/SAAT

1

Cebeci Sahil Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan

05 nolu satış yeri

3  YIL

25.267,65TL+KDV

2.274,08

22.05.2024/15:00

2

Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri

02 nolu

3  YIL

14.014,09TL+KDV

1.261,26

22.05.2024/15:03

3

Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri

03 nolu

3  YIL

12.500,00TL+KDV

1.125,00

22.05.2024/15:06

4

Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri

04 nolu

3  YIL

12.500,00TL+KDV

1.125,00

22.05.2024/15:09

5

Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri

05 nolu

3  YIL

12.500,00TL+KDV

1.125,00

22.05.2024/15:12

6

Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan  hediyelik eşya satış yeri

06 nolu

3  YIL

12.500,00TL+KDV

1.125,00

22.05.2024/15:15

7

Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri

10 nolu

3  YIL

14.014,09TL+KDV

1.261,26

22.05.2024/15:18

8

Cebeci Mah. Sahili Halk Plajında yer alan

lunapark Alanı

3  YIL

262.786,46TL+KDV

23.650,78

22.05.2024/15:21

9

Cebeci Mah. Tescil Harici olan 114 ada 1 nolu parsel önünde bulunan

1.950,00m2 lik kullanım alanı olan otopark alanı

3  YIL

99.900,93TL+KDV

8.991,08

22.05.2024/15:24

10

Cebeci Lunapark Yanı

03 nolu dükkan

3  YIL

12.500,00TL+KDV

1.125,00

22.05.2024/15:27

11

Cebeci Lunapark Yanı

04 nolu dükkan

3  YIL

12.500,00TL+KDV

1.125,00

22.05.2024/15:30

12

Kerpe Mah. Sahil bölgesinde bulunan

02 nolu ahşap dükkan

3  YIL

12.596,94TL+KDV

1.133,72

22.05.2024/15:33

13

Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan

03 nolu ahşap dükkan

3  YIL

12.811,29TL+KDV

1.153,01

22.05.2024/15:36

14

Kerpe Mah. Sahil bölgesinde yer alan

04 nolu ahşap dükkan

3  YIL

12.596,94TL+KDV

1.133,72

22.05.2024/15:39

15

Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan

05 nolu ahşap dükkan

3  YIL

12.596,94TL+KDV

1.133,72

22.05.2024/15:41

16

Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan

06 nolu ahşap dükkan

3  YIL

12.596,94TL+KDV

1.133,72

22.05.2024/15:44

17

Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan

07 nolu ahşap dükkan

3  YIL

12.633,35TL+KDV

1.137,00

22.05.2024/15:47

18

Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan

08 nolu ahşap dükkan

3  YIL

12.421,98TL+KDV

1.117,97

22.05.2024/15:51

19

Kerpe Mah. Kaptan Caddesinde bulunan

OTOPARK ve WC

3  YIL

52.487,30TL+KDV

4.723,85

22.05.2024/15:54

20

Beyoğlu kampı önünde yer alan

büfe çay bahçesi

3  YIL

87.339,65TL+KDV

7.860,59

22.05.2024/15:57

21

Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan

04 nolu ahşap dükkan

3  YIL

11.871,96TL+KDV

1.068,47

22.05.2024/16:00

22

Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan

06 nolu ahşap dükkan

3  YIL

11.871,96TL+KDV

1.068,47

22.05.2024/16:03

23

Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan

10 nolu ahşap dükkan

3  YIL

11.871,96TL+KDV

1.068,47

22.05.2024/16:06

24

Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan

11 nolu ahşap dükkan

3  YIL

11.871,96TL+KDV

1.068,47

22.05.2024/16:09

25

Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/1

01 nolu ahşap dükkan

3  YIL

39.968,94TL+KDV

3.597,20

22.05.2024/16:12

26

Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/1

02 nolu ahşap dükkan

3  YIL

32.054,30TL+KDV

2.884,88

22.05.2024/16:15

27

Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi

03 nolu ahşap dükkan

3  YIL

32.054,30TL+KDV

2.884,88

22.05.2024/16:18

28

Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi

04 nolu ahşap dükkan

3  YIL

32.054,30TL+KDV

2.884,88

22.05.2024/16:21

SIRA NO

İŞYERİ MEVKİİ

NO/NEVİ

SÜRESİ

AYLIK MUH.                                                                   KİRA BEDELİ+KDV

GEÇİCİ TEMİNAT TL

TARİH/SAAT

29

Cebeci Mah. Halk plajı yanı (8 pafta,330 parsel)

Çekek Yeri

3  YIL

12.072,08TL+KDV

13.037,84

 

22.05.2024/16:24

30

Sarnıçlar Mah. 158 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan

köy kahvehanesi

3  YIL

3.499,14TL+KDV

3.779,07

 

22.05.2024/16:27

31

Avdan Mah. 122 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan

köy kahvehanesi

3  YIL

734,83TL+KDV

793,61

 

22.05.2024/16:30

32

Duraklı Mahallesi 130 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının bulunan

köy kahvehanesi

3  YIL

960,00TL+KDV

1.036,80

 

22.05.2024/16:33

33

Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının

 işyeri olarak

3  YIL

850,00TL+KDV

918,00

22.05.2024/16:36

 

34

 

Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin üstü 1.katının

 

köylü kahvehanesi

 

3  YIL

 

750,00TL+KDV

810,00

22.05.2024/16:39

SIRA NO

 

İŞYERİ MEVKİİ

 

NO/NEVİ

 

SÜRESİ

YILLIK MUH.                                                                   KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT TL

TARİH/SAAT

35

Kerpe Mahallesi Miço Cad. ekli krokide belirtilen alanın

 ATM yeri olarak

3  YIL

61.118,82TL

5.500,69

22.05.2024/16:41

36

Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın

01 nolu ATM yeri

3  YIL

61.118,82TL

5.500,69

 

22.05.2024/16:44

37

Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın

02 nolu ATM yeri

3  YIL

61.118,82TL

5.500,69

22.05.2024/16:47

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı  Salonunda 2886 sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif usulüyle ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER 1-İhale Şartname bedeline ait makbuz (Kandıra Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00TL bedeli karşılığında alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz aslı, 3- Kandıra Belediyesi “Borcu Yoktur” belgesi, 4-Vekaleten katılımda Noter Tas. Vekaletname ile vekilin imza beyanı, 5- Ortak katılım Noter Tas. Ortak Girişim Beyanı.

GERÇEK  KİŞİLERDEN : 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği(e-devlet) 3-İkametgah Senedi(e-devlet) 

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Tüzel kişiliğin adres beyanı 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,  İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını veya suretlerini Yazı İşleri Müdürlüğünden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 21.05.2024 günü, saat 12:30’a kadar, Kandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

        İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN02028675

15 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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