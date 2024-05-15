KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İHALE İLANI

SIRA NO
İŞYERİ MEVKİİ
NO/NEVİ
SÜRESİ
SEZONLUK MUH. KİRA BEDELİ+KDV
GEÇİCİ TEMİNAT TL
TARİH/SAAT
1
Cebeci Sahil Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan
05 nolu satış yeri
3 YIL
25.267,65TL+KDV
2.274,08
22.05.2024/15:00
2
Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri
02 nolu
3 YIL
14.014,09TL+KDV
1.261,26
22.05.2024/15:03
3
Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri
03 nolu
3 YIL
12.500,00TL+KDV
1.125,00
22.05.2024/15:06
4
Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri
04 nolu
3 YIL
12.500,00TL+KDV
1.125,00
22.05.2024/15:09
5
Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri
05 nolu
3 YIL
12.500,00TL+KDV
1.125,00
22.05.2024/15:12
6
Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri
06 nolu
3 YIL
12.500,00TL+KDV
1.125,00
22.05.2024/15:15
7
Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri
10 nolu
3 YIL
14.014,09TL+KDV
1.261,26
22.05.2024/15:18
8
Cebeci Mah. Sahili Halk Plajında yer alan
lunapark Alanı
3 YIL
262.786,46TL+KDV
23.650,78
22.05.2024/15:21
9
Cebeci Mah. Tescil Harici olan 114 ada 1 nolu parsel önünde bulunan
1.950,00m2 lik kullanım alanı olan otopark alanı
3 YIL
99.900,93TL+KDV
8.991,08
22.05.2024/15:24
10
Cebeci Lunapark Yanı
03 nolu dükkan
3 YIL
12.500,00TL+KDV
1.125,00
22.05.2024/15:27
11
Cebeci Lunapark Yanı
04 nolu dükkan
3 YIL
12.500,00TL+KDV
1.125,00
22.05.2024/15:30
12
Kerpe Mah. Sahil bölgesinde bulunan
02 nolu ahşap dükkan
3 YIL
12.596,94TL+KDV
1.133,72
22.05.2024/15:33
13
Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan
03 nolu ahşap dükkan
3 YIL
12.811,29TL+KDV
1.153,01
22.05.2024/15:36
14
Kerpe Mah. Sahil bölgesinde yer alan
04 nolu ahşap dükkan
3 YIL
12.596,94TL+KDV
1.133,72
22.05.2024/15:39
15
Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan
05 nolu ahşap dükkan
3 YIL
12.596,94TL+KDV
1.133,72
22.05.2024/15:41
16
Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan
06 nolu ahşap dükkan
3 YIL
12.596,94TL+KDV
1.133,72
22.05.2024/15:44
17
Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan
07 nolu ahşap dükkan
3 YIL
12.633,35TL+KDV
1.137,00
22.05.2024/15:47
18
Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan
08 nolu ahşap dükkan
3 YIL
12.421,98TL+KDV
1.117,97
22.05.2024/15:51
19
Kerpe Mah. Kaptan Caddesinde bulunan
OTOPARK ve WC
3 YIL
52.487,30TL+KDV
4.723,85
22.05.2024/15:54
20
Beyoğlu kampı önünde yer alan
büfe çay bahçesi
3 YIL
87.339,65TL+KDV
7.860,59
22.05.2024/15:57
21
Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan
04 nolu ahşap dükkan
3 YIL
11.871,96TL+KDV
1.068,47
22.05.2024/16:00
22
Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan
06 nolu ahşap dükkan
3 YIL
11.871,96TL+KDV
1.068,47
22.05.2024/16:03
23
Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan
10 nolu ahşap dükkan
3 YIL
11.871,96TL+KDV
1.068,47
22.05.2024/16:06
24
Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan
11 nolu ahşap dükkan
3 YIL
11.871,96TL+KDV
1.068,47
22.05.2024/16:09
25
Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/1
01 nolu ahşap dükkan
3 YIL
39.968,94TL+KDV
3.597,20
22.05.2024/16:12
26
Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/1
02 nolu ahşap dükkan
3 YIL
32.054,30TL+KDV
2.884,88
22.05.2024/16:15
27
Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi
03 nolu ahşap dükkan
3 YIL
32.054,30TL+KDV
2.884,88
22.05.2024/16:18
28
Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi
04 nolu ahşap dükkan
3 YIL
32.054,30TL+KDV
2.884,88
22.05.2024/16:21
SIRA NO
İŞYERİ MEVKİİ
NO/NEVİ
SÜRESİ
AYLIK MUH. KİRA BEDELİ+KDV
GEÇİCİ TEMİNAT TL
TARİH/SAAT
29
Cebeci Mah. Halk plajı yanı (8 pafta,330 parsel)
Çekek Yeri
3 YIL
12.072,08TL+KDV
13.037,84
22.05.2024/16:24
30
Sarnıçlar Mah. 158 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan
köy kahvehanesi
3 YIL
3.499,14TL+KDV
3.779,07
22.05.2024/16:27
31
Avdan Mah. 122 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan
köy kahvehanesi
3 YIL
734,83TL+KDV
793,61
22.05.2024/16:30
32
Duraklı Mahallesi 130 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının bulunan
köy kahvehanesi
3 YIL
960,00TL+KDV
1.036,80
22.05.2024/16:33
33
Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının
işyeri olarak
3 YIL
850,00TL+KDV
918,00
22.05.2024/16:36
34
Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin üstü 1.katının
köylü kahvehanesi
3 YIL
750,00TL+KDV
810,00
22.05.2024/16:39
SIRA NO
İŞYERİ MEVKİİ
NO/NEVİ
SÜRESİ
YILLIK MUH. KİRA BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT TL
TARİH/SAAT
35
Kerpe Mahallesi Miço Cad. ekli krokide belirtilen alanın
ATM yeri olarak
3 YIL
61.118,82TL
5.500,69
22.05.2024/16:41
36
Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın
01 nolu ATM yeri
3 YIL
61.118,82TL
5.500,69
22.05.2024/16:44
37
Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın
02 nolu ATM yeri
3 YIL
61.118,82TL
5.500,69
22.05.2024/16:47
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda 2886 sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif usulüyle ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER 1-İhale Şartname bedeline ait makbuz (Kandıra Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00TL bedeli karşılığında alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz aslı, 3- Kandıra Belediyesi “Borcu Yoktur” belgesi, 4-Vekaleten katılımda Noter Tas. Vekaletname ile vekilin imza beyanı, 5- Ortak katılım Noter Tas. Ortak Girişim Beyanı.
GERÇEK KİŞİLERDEN : 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği(e-devlet) 3-İkametgah Senedi(e-devlet)
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Tüzel kişiliğin adres beyanı 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi, İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını veya suretlerini Yazı İşleri Müdürlüğünden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 21.05.2024 günü, saat 12:30’a kadar, Kandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.