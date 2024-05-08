Kocaeli’ye beton santrali kurulacak!

Başiskele Kullar Mahallesinde faaliyet gösteren Biray Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yeni bir proje için kolları sıvadı. Firma, Başiskele’ye yeni bir hazır beton santrali yapmak için ÇED başvurusunda bulundu.

BETON ÜRETECEK

Söz konusu ÇED başvurusuna göre Biray Taahhüt, söz konusu beton tesisinde yılda 960 bin metreküp kapasiteyle hazır beton imalatı yapmayı planlıyor. Üretilen 960 bin metreküp hazır betonun 700 bin metreküpünü piyasaya inşaat malzemesi olarak sunacak olan firma, kalan 260 bin metreküp betonu ise parke taşı, bordür vb. yapı malzemeleri yapımında kullanacak.

40 İSTİHDAM

Firma, söz konusu projesi kapsamında toplamda 72 milyon 700 bin TL’lik bir yatırım yapmayı öngörüyor. Bununla birlikte tesiste, inşaat aşamasında 10 kişi çalışacak, işletme aşamasında ise 40 kişi çalışacak.