Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, “Kalben Sağdıç” olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenlemişti. Belirlenen ikamette yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alınmıştı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti. Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın emniyetteki ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum” dediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.