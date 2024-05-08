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Cenk Devrim Ulusoy’dan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerine nefes teknikleri eğitimi

Dünya Serbest Dalış Şampiyonu ve Nefes Eğitmeni Cenk Devrim Ulusoy, Kocaeli Bilnet Okulları’nda LGS ve YKS hazırlık çalışmalarını sürdürmekte olan 8. ve 12.sınıf öğrencilerine doğru nefes teknikleri ile stres yönetimi eğitimini çalıştırdı

Cenk Devrim Ulusoy’dan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerine nefes teknikleri eğitimi mask
Cenk Devrim Ulusoy’dan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerine nefes teknikleri eğitimi
Cenk Devrim Ulusoy’dan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerine nefes teknikleri eğitimi
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Kocaeli Bilnet Okulları, LGS ve YKS hazırlık çalışmalarını sürdürmekte olan 8. ve 12.sınıf öğrencileri "LGS ve YKS’ de başarılı olabilmek için doğru nefes teknikleri ile stres yönetimi eğitimi" eğitiminde Dünya Serbest Dalış Şampiyonu ve Nefes Eğitmeni Cenk Devrim Ulusoy ile bir araya geldi.

DOĞRU NEFES TEKNİKLERİNİ ÖĞRETTİ

Öğrencilerle okulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde Ulusoy, öğrencilere eğitimin başından sonuna kadar doğru nefes tekniklerini öğretti ve özellikle de diyafram nefesini çalıştırdı. Böylece aldıkları nefesi bütün bedenlerinde daha uzun bir süre tutabileceklerini ve çok daha sağlıklı bir beden ve zihin dengesine kavuşabileceklerini anlattı.

ETKİLİ NEFES TEKNİĞİ PRATİKLERİ

Öğrencilere stres ve panik hallerinde kullanılabilecekleri etkili nefes tekniği pratiklerini uygulamalı olarak gösteren Ulusoy, birlikte nefes farkındalık çalışmaları yaptı. Nefes konusunda dünyada çok fazla sayıda teknik ve yaklaşım geliştirildiğini ama önemli olanın aldığınız nefesin iyileştirici, dönüştürücü ve sizi anda tutacak etkilerini hissedebileceğiniz bir nefes olduğu vurgusunu yaptı.

Cenk Devrim Ulusoy’dan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerine nefes teknikleri eğitimi

Cenk Devrim Ulusoy’dan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerine nefes teknikleri eğitimi

Cenk Devrim Ulusoy’dan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerine nefes teknikleri eğitimi

Cenk Devrim Ulusoy’dan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerine nefes teknikleri eğitimi

08 May 2024 - 17:39 - Eğitim

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