İsviçre çakısının bıçaksız versiyonu üretilecek

Ünlü cep aletinin üreticisi Victorinox, bıçak taşımaya yasak veya kısıtlama getiren giderek artan sayıda ülkeye yanıt olarak, özel olarak tasarlanmış ilk bıçaksız ürün serisini geliştirmeye başlıyor.

Aile şirketinin dördüncü nesil CEO'su Carl Elsener, "Dünyadaki şiddet olayları nedeniyle bıçaklara yönelik artan düzenlemelerden endişe duyuyoruz."

“Bazı ülkelerde bıçak, silah görüntüsü yaratıyor. Bisikletçiler için faydalı olacak bir alet yaratmayı düşünüyorum. Bisikletçilerin belirli aletlere ihtiyacı var ama mutlaka bir bıçağa ihtiyaçları yok. Golfçülere özel bir aletimiz zaten var." dedi.

Geçen hafta bir yargıç, İngiltere'nin Bath şehrindeki bir ev partisinde boynundan bıçaklanan 16 yaşındaki genç rapçi Mikey Roynon'un öldürülmesinden bıçağı sorumlu tuttu.

Aynı hafta Leeds'te ilkokul öğrencilerinin gözü önünde başka bir genci kalbinden bıçaklayan 15 yaşındaki bir erkek çocuk da cinayetten suçlu bulundu.

Bu açıklama, son iki yılda şiddet ve taciz olaylarında %65'lik bir artış yaşanırken, alışveriş merkezi güvenlik personeli için çelik yelek talebinin arttığı yönündeki raporların ortasında geldi.

Birleşik Krallık yasalarına göre, bir kişi yalnızca 7,62 cm'den daha kısa, katlanır bıçağa sahipse halka açık alanda bıçak taşıyabiliyor.

UZAYA BİLE GİTTİ

Elsener, Victorinox'un düzenlemelerin sıkılaştırılmasına, belirli açık hava etkinlikleri veya sporlar için bıçaksız aletler geliştirerek yanıt verdiğini söyledi.

Victorinox her yıl yaklaşık 10 milyon cep aleti üretiyor. 73 işleve sahip olanı da dahil olmak üzere, aralarında yaklaşık 400 farklı tür bulunuyor. Hatta zamanında NASA astronotları tarafından uzaya bile taşındılar.



İsviçre çakısı ilk olarak 1891'de İsviçre'nin Ibach kentinde geliştirildi ve şirketin orduya bıçak tedarik etme sözleşmesi olduğundan orijinal olarak Offiziersmesser veya subay bıçağı olarak anılıyordu.

Klasik bir İsviçre çakısında bıçak, tornavida, makas, konserve açacağı, testere bıçağı, tirbüşon, kürdan, cetvel, pense, büyüteç gibi çok çeşitli alet ve edevatlar yer alıyor.