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Başkan Hürriyet’e Marmara Belediyeler Birliğinde önemli görev!

İBB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nda yeni dönemin yönetimi seçilirken İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yeni dönemde Birliğin Denetim Komisyonunda görev alacak.

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Başkan Hürriyet’e Marmara Belediyeler Birliğinde önemli görev!
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İBB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nda yeni dönemin yönetimi seçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yerine tek aday olarak gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeni Marmara Belediyeler Birliği Başkanı oldu.

ÖNEMLİ GÖREV

Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde Başkan Hürriyet ise Denetim Komisyonuna aday gösterildi. Seçim sonuçlarına göre 218 oy alan Başkan Hürriyet yeni dönemde Denetim Komisyonunda görev alacak.

Başkan Hürriyet’e Marmara Belediyeler Birliğinde önemli görev!
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08 May 2024 - 17:56 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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