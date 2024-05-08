AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’li Veli Gündüz Şahin’in galip geldiği Mamak Belediyesi’nin borçları ortaya çıktı. Mamak Belediyesi’nden alınan bilgilere göre eski Mamak Belediye Başkanı AKP’li Murat Köse’den kalan borç miktarının 1 milyar 133 milyon 867 bin 771 lira olduğu öğrenildi.
Açıklamaya göre tüm borçların vadesi geçmiş olup, faiz tutarları borcun ödeme aşamasında hesap edileceğinden faiz tutarları borca dahil edilmedi.
Belediyenin kalem kalem borçları ise şu şekilde:
Banka kredi borçları: 440 milyon 867 bin 195 lira
Belediye Personel Ltd. Şti'ne ait borçlar: 334 milyon 893 bin 400 lira
Firma Borçları: 212 milyon 171 bin 357 lira
Vergi Dairesi borçları: 45 milyon 603 bin 230 lira
Kamulaştırmalar: 33 milyon 846 bin 628 lira
Belediye Mabel A.Ş.’ye ait borçlar : 22 milyon 639 bin 190 lira
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: 15 milyon 136 bin 669 lira
Ankara Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı: 12 milyon 844 bin 851 lira
SGK prim borçları: 9 milyon 870 bin 490 lira
Personele ilişkin borçlar: 3 milyon 807 bin 826 lira
Sosyal destek yardımları: 2 milyon 186 bin 931 lira.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.