Ünlü şarkıcı Lily Allen’dan yetişkin filmi itirafı

39 yaşındaki ünlü şarkıcı ve aktris, +18 içerikler izlemeyi sevdiğini ve birisinin telefonunu görmesi durumunda utanacağını itiraf etti.

“Where There There a Will, There a Wake” isimli podcast’te konuşan Allen, "Benim telefonum. Google arama geçmişim. Porno arama geçmişim. Cumartesi gecesi çocuklar babalarının yanındayken, o porno gidişatı..."



"Bunu burada bırakacağız çünkü gerçekten kimsenin bilmesini istemiyorum! Ben öldüğümde telefonumu süslü tabutuma koyun. Tüm Apple cihazlarım da var, bedenim orada bile değil, sadece aygıtlarla dolu!" şeklinde konuştu.



Lily'nin müstehcen itirafı, geçen yıl yurt dışına çıkarken seks oyuncaklarının temel çantasının bir parçası olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Alan Carr'ın "Life's A Beach" adlı podcast'inde yer alan yıldız, yapay penisin mutlak bir gereklilik olduğunu itiraf etti ancak havaalanı kontrollerinde garip bir duruma yol açabileceğini de kabul etti.

Aksesuarların bagaja mı yoksa el çantasına mı koyulması gerektiğini tartışan Allen, "Bence bunların içinde lityum piller olduğu için onları el bagajınıza koymamalısınız." diye ekledi.