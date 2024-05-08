Derince Belediyesi'nde o müdürlük kapatıldı!

Derince Belediyesi'nde yerel seçimlerden sonra farklı alanlar yapılan değişikler ile birlikte başkan Sertif Gökçe, “Birilerini müdür yapmak için açılmış müdürlükler var” ifadelerini kullanmıştı. Derince Belediyesi'nde ilk değişimi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde yaptı. Gökçe “Elimizdeki mevcut personeli en iyi şekilde kullanacağız. Olması gerekenden ziyade kadro yaratmak için fazladan müdürlükler var. Bunların altında kadro yok ve personel yok” diyerek bu konuya dikkat çekmişti.
2011 yılından bu yana Ruhsat ve Denetim Müdürü olan İsmail Hamzaoğlu görevden alınırken, söz konusu müdürlük de Zabıta Müdürlüğü ile birleştirilerek alt birimi haline getirildi. Başkan Gökçe’nin ilerleyen günlerde diğer müdürlüklerde de benzer tasarruflara gideceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Volkan - Derince Sertif beyden cok seyler bekliyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.