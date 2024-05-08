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Derince Belediyesi'nde o müdürlük kapatıldı!

Derince Belediyesi’nde Ruhsat ve Denetim Müdürü görevden alındı. Müdürlük de Zabıta Müdürlüğü’nün bünyesine geçti

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Derince Belediyesi'nde o müdürlük kapatıldı! mask

Derince Belediyesi'nde yerel seçimlerden sonra farklı alanlar yapılan değişikler ile birlikte başkan Sertif Gökçe, “Birilerini müdür yapmak için açılmış müdürlükler var” ifadelerini kullanmıştı. Derince Belediyesi'nde ilk değişimi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde yaptı. Gökçe “Elimizdeki mevcut personeli en iyi şekilde kullanacağız. Olması gerekenden ziyade kadro yaratmak için fazladan müdürlükler var. Bunların altında kadro yok ve personel yok” diyerek bu konuya dikkat çekmişti.

2011 yılından bu yana Ruhsat ve Denetim Müdürü olan İsmail Hamzaoğlu görevden alınırken, söz konusu müdürlük de Zabıta Müdürlüğü ile birleştirilerek alt birimi haline getirildi. Başkan Gökçe’nin ilerleyen günlerde diğer müdürlüklerde de benzer tasarruflara gideceği öğrenildi.
# var, Derince Belediyesi, dikkat

08 May 2024 - 19:30 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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