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Sinan Soytürk hayatını kaybetti

Geçmiş dönem Kocaeli Milli Eğitim Müdür yardımcılarından Sinan Soytürk hayatını kaybetti

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Sinan Soytürk hayatını kaybetti mask
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İzmit Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden, eğitim camiasının yakından tanıdığı, İzmit Ortaokulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yapmış  geçmiş dönem  Kocaeli Milli Eğitim Müdür yardımcılarından, Sinan Soytürk 69 yaşında vefat etti. 2 çocuk babası Soytürk'ün cenazesi yarın (9 Mayıs Perşembe) öğle namazını takiben Yenicuma Camiinden kaldırıldıktan sonra, Bağçeşme Mezarlığına defnedilecek. 
# geçmiş, çocuk

08 May 2024 - 19:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(4)
04

Atilla Karaman - Allah rahmet eylesin.çok iyi bir insandı allah yakınlarına sabır versin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 20:46
02

Ekrem Zer - Değerli naif bir insandı mekanı cennet olsun inşallah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 20:27
03

Atilla Karaman - @Emekli 01 nolu yoruma cevabı: Allh rahmet eylesin sinanın, çok iyi insandı.allah yakınlarına sabır versin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 20:41
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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