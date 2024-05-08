THY’de deprem! Yüzlerce kişi işten çıkarıldı

Türk Hava Yolları’nda 100 ile 110 kişi olduğu belirtilen personel hiç bir gerekçe gösterilmeden icra kurulu kararı ile işten çıkartıldı.
4 KİŞİ EMEKLİYE SEVK EDİLDİ
Airport Haber’in haberine göre işten çıkartılan dört kişiye emekliye sevk etme teklifi yapıldığı ancak kabul etmemeleri üzerine işten çıkartıldığı ifade edildi.
İÇLERİNDE AVUKAT DA VAR
İşten çıkartılan personelin tüm sosyal haklarının ödeneceği öğrenildi.
İşine son verilenler arasında bir de avukat bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.