- Ekonomi

THY’de deprem! Yüzlerce kişi işten çıkarıldı

Türk Hava Yolları’nda işten çıkarma depremi yaşandı. 110 kişinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldığı öğrenildi.

THY’de deprem! Yüzlerce kişi işten çıkarıldı mask

Türk Hava Yolları’nda 100 ile 110 kişi olduğu belirtilen personel hiç bir gerekçe gösterilmeden icra kurulu kararı ile işten çıkartıldı.

4 KİŞİ EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Airport Haber’in haberine göre işten çıkartılan dört kişiye emekliye sevk etme teklifi yapıldığı ancak kabul etmemeleri üzerine işten çıkartıldığı ifade edildi.

İÇLERİNDE AVUKAT DA VAR

İşten çıkartılan personelin tüm sosyal haklarının ödeneceği öğrenildi.

İşine son verilenler arasında bir de avukat bulunuyor.
# THY, var, TÜRK, ifade

08 May 2024 - 19:53 - Ekonomi

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