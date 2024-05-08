THY’de deprem! Yüzlerce kişi işten çıkarıldı

Türk Hava Yolları’nda 100 ile 110 kişi olduğu belirtilen personel hiç bir gerekçe gösterilmeden icra kurulu kararı ile işten çıkartıldı.

4 KİŞİ EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Airport Haber’in haberine göre işten çıkartılan dört kişiye emekliye sevk etme teklifi yapıldığı ancak kabul etmemeleri üzerine işten çıkartıldığı ifade edildi.

İÇLERİNDE AVUKAT DA VAR

İşten çıkartılan personelin tüm sosyal haklarının ödeneceği öğrenildi.

İşine son verilenler arasında bir de avukat bulunuyor.