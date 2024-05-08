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Kalben kimdir? Kalben neden gözaltına alındı? Kalben kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Müzisyen Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Peki, Kalben kimdir? Kalben neden tutuklandı? Kalben kaç yaşında, nereli?

Kalben kimdir? Kalben neden gözaltına alındı? Kalben kaç yaşında, nereli? mask

Müzik dünyası bugün Şarkıcı Kalben’in gözaltı haberiyle sarsıldı. Yapılan baskın sonucu göz altına alınan ünlü ismin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği kaydedildi. Peki, Kalben kimdir? Kalben neden tutuklandı? Kalben kaç yaşında, nereli?

KALBEN KİMDİR? 
Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986 yılında Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.
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08 May 2024 - 19:55 - Yaşam

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