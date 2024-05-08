Kalben kimdir? Kalben neden gözaltına alındı? Kalben kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyası bugün Şarkıcı Kalben’in gözaltı haberiyle sarsıldı. Yapılan baskın sonucu göz altına alınan ünlü ismin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği kaydedildi. Peki, Kalben kimdir? Kalben neden tutuklandı? Kalben kaç yaşında, nereli?
KALBEN KİMDİR?
Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986 yılında Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.