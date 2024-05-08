08 May 2024 - 20:24- Asayiş G:

Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı mask

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümünün duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna giren Cansu A. idaresindeki 34 HZN 568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak araç yıkama bölümündeki duvara çarptı.Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
# Duvar, kaza, Kocaeli, otomobil, cumhuriyet, SÜRÜCÜ

08 May 2024 - 20:24 AA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.226.060 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL