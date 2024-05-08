08 May 2024 - 20:32- Asayiş G:

Kocaeli'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı

Gebze ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
Kocaeli'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
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Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.Kuruldan evin temizlenmesi kararı çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.Temizlik çalışması başlatan ekipler, 2 günde evden 10 kamyon çöp çıkardı.Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.
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08 May 2024 - 20:32 AA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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