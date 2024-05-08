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Özgür Özel'den atanamayan öğretmenlere çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, atanamayan öğretmenler için 18 Mayıs günü saat 13.00'de İstanbul Saraçhane'de toplanacaklarını açıkladı.

Özgür Özel'den atanamayan öğretmenlere çağrı mask

CHP Genel Başkanı  Özgür Özel, atanamayan öğretmenleri, mülakat mağdurlarını ve yeni müfredattan endişe duyanları 18 Mayıs saat 13.00'de İstanbul'da Saraçhane'ye çağırdı.

Ankara'da gazetemiz Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada atanamayan öğretmenler için harekete geçtiklerini açıkladı.

"SARAÇHANE MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"
Özel, şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak 19 Mayıs’tan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri müfredattan endişe duyanları çağdaş eğitim talep edenleri saat 13.00’te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz."
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08 May 2024 - 21:02 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Öğretmen - Atanamayan öğretmenleri ikdidar olursa atayacak mı ? 600.000 belki daha fazla bekleyen aday öğretmen var. Her sene bunlara yenileri ekleniyor.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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