Özgür Özel'den atanamayan öğretmenlere çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atanamayan öğretmenleri, mülakat mağdurlarını ve yeni müfredattan endişe duyanları 18 Mayıs saat 13.00'de İstanbul'da Saraçhane'ye çağırdı.
Ankara'da gazetemiz Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada atanamayan öğretmenler için harekete geçtiklerini açıkladı.
"SARAÇHANE MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"CHP olarak 19 Mayıs’tan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri müfredattan endişe duyanları çağdaş eğitim talep edenleri saat 13.00’te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Öğretmen - Atanamayan öğretmenleri ikdidar olursa atayacak mı ? 600.000 belki daha fazla bekleyen aday öğretmen var. Her sene bunlara yenileri ekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.