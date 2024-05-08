08 May 2024 - 21:05- Gündem G:

3 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 9 Mayıs Perşembe günü 3 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

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3 ilçede elektrik kesintisi! mask

KANDIRAKERPE, KINCILLIKANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KERPE CD., KUŞÇU SK., ORMAN SK.09.05. 202409:0015:30
DİLOVASIYAGCILAR, YAĞCILAR4701. SK, 4705., 4720., ÇORUH SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK CD., KIZILKAN SK., SEVGİ SK.09.05.202409:0015:00
KARAMÜRSELKAYACIK220. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2346., FETIH, FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK.09.05.202409:0017:00
KANDIRAKIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, TOPLUCABEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BILALLI MEVKII, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER09.05.202409:0017:
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08 May 2024 - 21:05 - Gündem

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