Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde okuyan Y.K.’nin öğretmeni ve ardından okul müdürü olan İbrahim Oktugan’u silahla öldürmesi üzerine öğretmen sendikaları eylem kararı aldı. Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen ve Eğitim Gücü Sen Sendikası derse girmeme ve iş bırakma eylemi kararları geldi. Sendikalar ilk olarak 9 Mayıs Perşembe günü ilk derse girmeyerek iş bırakacak. 10 Mayıs Cuma günü ise tüm gün iş bırakma eylemi yapacaklar. Birçok eğitim sendikası Türkiye genelinde ve Kocaeli’de basın açıklamaları düzenleyerek şiddete ‘Artık Yeter’ diyecek. Bu kapsamda Eğitim Gücü Sen Sendikası Kocaeli Şubesi’de 9 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Valilik vatandaş giriş kapısı önü) önünde basın açıklaması düzenleyecek.
08 May 2024 - 22:42- Gündem Güncelleme:
Eğitim Gücü Sen Kocaeli’de şiddete dur diyecek!
İstanbul’da okuldan atılan bir öğrencinin okul müdürünü öldürmesinin ardından öğretmen sendikaları iş bırakma kararı aldı. Eğitim Gücü Sen Sendikası Kocaeli’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenleyecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.