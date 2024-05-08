Eğitim Gücü Sen Kocaeli’de şiddete dur diyecek!

Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde okuyan Y.K.’nin öğretmeni ve ardından okul müdürü olan İbrahim Oktugan’u silahla öldürmesi üzerine öğretmen sendikaları eylem kararı aldı. Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen ve Eğitim Gücü Sen Sendikası derse girmeme ve iş bırakma eylemi kararları geldi. Sendikalar ilk olarak 9 Mayıs Perşembe günü ilk derse girmeyerek iş bırakacak. 10 Mayıs Cuma günü ise tüm gün iş bırakma eylemi yapacaklar. Birçok eğitim sendikası Türkiye genelinde ve Kocaeli’de basın açıklamaları düzenleyerek şiddete ‘Artık Yeter’ diyecek. Bu kapsamda Eğitim Gücü Sen Sendikası Kocaeli Şubesi’de 9 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Valilik vatandaş giriş kapısı önü) önünde basın açıklaması düzenleyecek.